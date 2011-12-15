На шахте в Донецкой области умер горняк

В Донецкой области на шахте им. Ленина государственного предприятия «Макеевуголь» скончался электрослесарь подземный участка по ремонту, монтажу и демонтажу подъемных комплексов 1957 года рождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Макеевском теркоме Николая ГРИНЬКО.

По его словам, трагедия произошла вчера. Подземный электрослесарь пришел на работу, но почувствовал себя плохо, и, не дойдя буквально немного до административного бытового комбината шахты, встретил товарища - горномонтажника участка по добыче угля, который и помог дойти ему до медпункта шахты.

В здравпункте шахтеру оказали первую помощь, диспетчер оперативно вызвал бригаду врачей реанимационно-противошоковой группы.

Электрослесаря доставили в клиническую Рудничную больницу, в отделение «Кардиология», где врачи приложили все силы для его спасения, но, к сожалению, горняк умер, заключил Н.ГРИНЬКО.

Обстоятельства расследуются.