Украина увеличила экспорт электроэнергии на 56,7% – до 5,7 млрд. кВт/ч

Украина в январе-ноябре т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 56,7%, или 2,077 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-ноябрем 2010 года – до 5,738 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В ноябре т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос на 49,2%, или на 247,8 млн. кВт/ч, по сравнению с ноябрем 2010 года – до 751,3 млн. кВт/ч.

В январе-ноябре т.г. экспорт украинской электроэнергии в страны-участницы ENTSO-E (Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию) увеличился более чем в 2,9 раза, или на 1,852 млрд. кВт/ч, – до 2,841 млрд. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос в 4 раза – до 2,188 млрд. кВт/ч, в Словакию – в 1,5 раза, до 583,7 млн. кВт/ч.

В октябре-ноябре ООО «Востокэнерго» после почти двухлетнего перерыва экспортных поставок в данном направлении с территории Украины поставило в Польшу 59,6 млн. кВт/ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-ноября т.г. вырос до 600,2 млн. кВт/ч против 21,6 млн. кВт/ч за аналогичный период 2010 года. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» начала с апреля т.г.

С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 2,242 млрд. кВт/ч, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Напомним, в мае т.г. украинские компании приостанавливали экспорт электроэнергии в Беларусь в связи с неплатежеспособностью белорусских контрагентов на фоне резкой девальвации национальной валюты Беларуси. Экспорт в данном направлении был восстановлен 1-2 июля после погашения белорусскими контрагентами задолженности по прежним поставкам.

Кроме того, в мае-июне т.г., в рамках договора о почасовой межгосударственной торговле электроэнергией, ГПВД "Укринтерэнерго" поставило в Россию 55,5 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-апреле текущего года поставки в данном направлении не осуществлялись.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.