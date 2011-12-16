«Газпром» в 2012 году увеличит закупки азербайджанского газа до 3 млрд. куб. м

Москва. «Газпром» увеличит в 2012 году закупки азербайджанского газа до 3 млрд. куб. м.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», соответствующая договоренность достигнута накануне главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ и президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) Ровнагом АБДУЛЛАЕВЫМ.

«А.МИЛЛЕР и Р.АБДУЛЛАЕВ приняли решение еще увеличить закупки азербайджанского газа «Газпромом» до 3 млрд. куб. м в 2012 году», - говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества «Газпрома» и ГНКАР в области поставок газа из Азербайджана в Россию. Участники встречи высоко оценили результаты двустороннего сотрудничества, отметив, что объемы закупки азербайджанского газа «Газпромом» продолжают расти. Так, по предварительным данным на ноябрь, закупки «Газпромом» азербайджанского газа были увеличены на 70% по сравнению с прошлым годом и составили 1,36 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. Азербайджан располагает разведанными запасами природного газа в объеме до 1,5 трлн. куб. м, включая месторождение Шах-Дениз, расположенное в азербайджанском секторе шельфа Каспийского моря, с предполагаемыми запасами до 1,2 трлн. куб. м природного газа.

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) – крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана, в сферу деятельности которой входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.

14 октября 2009 года «Газпром» и ГНКАР подписали контракт купли-продажи азербайджанского газа. С 1 января 2010 года азербайджанский газ впервые стал поступать в Россию через ГИС «Ширвановка».

3 сентября 2010 года «Газпром» и ГНКАР подписали дополнение к действующему контракту купли-продажи азербайджанского природного газа.

В 2010 году из Азербайджана в Россию было поставлено 0,8 млрд. куб. м природного газа.