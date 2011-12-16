Цена нефти продолжила рост на фоне статданных из США

Мировые цены на нефть в пятницу растут на фоне статданных из США.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,42 доллара, или на 0,45%, - до 94,29 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,83 доллара, или на 0,80%, - до 104,43 доллара за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказало сообщение Министерства труда США о том, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 декабря, снизилось на 19 тысяч - до 366 тысяч. Данные оказались лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост показателя на 9 тысяч по сравнению с непересмотренным показателем предыдущей недели - до 390 тысяч заявок. Также на рынок оказали давление данные о спаде промышленного производства в США в ноябре текущего года на 0,2%, передает Bloomberg.