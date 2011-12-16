«Нафтогаз» в 2010 году сократил чистый убыток по МСФО на 46,5% – до 12,2 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» в 2010 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократил чистый убыток на 46,5%, или на 10,546 млрд. грн., по сравнению с 2009 годом, – до 12,155 млрд. грн.

Об этом говорится в аудированной консолидированной отчетности НАК «Нафтогаз Украины» по МСФО, обнародованной на официальном сайте компании.

Согласно документу, доходы НАК «Нафтогаз Украины» в 2010 году выросли на 41,6%, или на 27,247 млрд. грн., по сравнению с 2010 годом, – до 92,743 млрд. грн., валовая прибыль - в 1,9 раза, или на 4,99 млрд. грн., - до 10,768 млрд. грн.

Аудит консолидированной финансовой отчетности за 2010 год по международным стандартам провела аудиторская компания BDO. Документ был подписан аудитором 12 декабря 2011 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.