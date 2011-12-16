Депутаты предлагают расширить действие «зеленого» тарифа на электроэнергию из отходов

Группа депутатов предлагает расширить действие так называемых «зеленых» тарифов на электроэнергию, производимую из твердых бытовых отходов (ТБО).

Соответствующий законопроект №9588, текст которого обнародован на официальном сайте Верховной Рады, зарегистрирован в парламенте 14 декабря. Авторами законопроекта выступают депутаты Владимир РЫБАК, Николай ДЕРКАЧ, Зиновий ШКУТЯК, Виктор МАТЧУК и Сергей МАЙБОРОДА.

Документом в частности, предлагается предоставить ТБО статус альтернативного источника энергии, внеся соответствующие поправки в закон "Об альтернативных источниках энергии". Получение такого статуса предусматривает взятие государством обязательств по обязательному выкупу всей электроэнергии, произведенной из этого источника.

Кроме того, документ предполагает внесение изменений в закон "Об электроэнергетике" установив "зеленый тариф" на электроэнергию, произведенную из ТБО с коэффициентом 2,3 (соответствует коэффициенту для электроэнергии из биомассы).

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит решить множество экологических проблем, связанных с утилизацией ТБО.

Депутаты отмечают, что общая площадь существующих 770-ти полигонов ТБО составляет 3 тыс. га, не считая 3298 несанкционированных свалок. На полигонах и свалках накоплено более 30 млрд. тонн ТБО, ежегодно этот объем увеличивается на 1 млрд. тонн.

Справка УНИАН. «Зеленые» тарифы являются стимулирующим инструментом для развития в Украине альтернативной энергетики.

Они определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату утверждения розничных тарифов на электроэнергию для энергоснабжающих компаний на следующий месяц.