В Житомирской области из-за аварии обесточено девять населенных пунктов
11:55, 16 декабря 2011Энергетика
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В Житомирской области из-за технических сбоев автоматики было обесточено девять населенных пунктов в Малинском районе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МНС в Житомирской области.
«15 декабря в селе Няневка в результате срабатывания автоматики отключена воздушная линия электропередач, обесточено 9 населенных пунктов. На месте происшествия работает ремонтная бригада Малинского РЭМ», - говорится в сообщении.
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