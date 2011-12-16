АМКУ не увидел монополизации в присоединении к ДТЭК «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не видит монополизации в присоединении к частному энергохолдингу ДТЭК крупнейших государственных угледобывающих объединений «Ровенькинатрацит» и «Свердловантрацит».

Об этом сказано в ответе ведомства за подписью первого заместителя главы комитета Юрия КРАВЧЕНКО на соответствующий запрос информационного агентства УНИАН.

Согласно документу, ведомство предоставило разрешения дочерним компаниям холдинга «ДТЭК. Ровенькиантрацит» и «ДТЭК. Свердловантрацит» на получение в концессию целостных имущественных комплексов государственных объединений 5 октября.

«Поскольку указанные концентрации не приводят к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, решениями Антимонопольного комитета Украины от 5 октября 569-р и 568-р соответственно предоставлены разрешения на такие концентрации», - сказано в ответе ведомства.

АМКУ отмечает, что при принятии данного решения руководствовался положениями Методики определения монопольного (доминирующего) положения субъектов хозяйствования на рынке, утвержденной распоряжением АМКУ 5 марта 2002 года.

Кроме того, ведомство напомнило, что согласно ч. 2 ст. 12 Закона «О защите экономической конкуренции» монопольным (доминирующим) считается положение субъекта хозяйствования, доля которого на рынке товара превышает 35%, в случае если он не докажет, что ощущает значительную конкуренцию.

Отметим, что доля подконтрольных ДТЭК шахт в общем объеме угледобычи страны после вхождения в его структуру целостных имущественных комплексов «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацит», на основе статданных за 11 месяцев текущего года, достигнет около 45%.

«Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» по итогам 11 месяцев добыли 12,818 млн. тонн угля, или около 17% от всей угледобычи в стране за отчетный период.

При этом уже входившие в состав ДТЭК угледобывающие объединения «Палоградуголь», «Комсомолец Донбасса» и арендный актив «Добропольеуголь» в указанный период суммарно добыли 33,650 млн. тонн рядового угля, или 27,7% от общего объема добычи в Украине.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Минэнергоугля признало победителем конкурсов на право получения в концессию на 49 лет целостных имущественных комплексов государственных угледобывающих предприятий «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» дочерние компании энергохолдинга ДТЭК.

Соответствующие договоры концессии подписаны 1 декабря.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит, ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», арендное предприятие «Добропольеуголь» и пять обогатительных фабрик.