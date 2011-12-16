«Нафтогаз» намерен завершить ликвидацию ДК «Газ Украины» до 25 декабря

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует завершение ликвидации своей дочерней компании «Газ Украины» до 25 декабря 2012 года.

Об этом говорится в аудированной консолидированной отчетности НАК «Нафтогаз Украины» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), обнародованной на официальном сайте компании.

«В соответствии с приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины №656 от 27 октября 2011 г., прекращается деятельность дочерней компании «Газ Украины» через ее реструктуризацию - присоединение к НАК «Нафтогаз Украины» и его дочернему предприятию «Будивельнык». Меры по реорганизации ДК «Газ Украины» должны быть завершены до 25 декабря 2012 г.», - сказано в документе.

Напомним, 18 ноября ДК «Газ Украины» объявила в прессе о своей ликвидации путем разделения и присоединения к «Нафтогазу Украины» и дочернему предприятию «Будивельнык». Претензии кредиторов принимаются до 20 января 2012 года.

Как сообщал УНИАН, ранее «Нафтогаз Украины» перезаключил на себя все договоры на поставку природного газа с предприятиями по газоснабжению и газификации (обл- и горгазами) и предприятиями коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ), которые ранее были оформлены на ДК «Газ Украины».