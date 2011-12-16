Приватизацией трех энергокомпаний заинтересовались 10 возможных покупателей - ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) заключил договоры о конфиденциальности в отношении трех объявленных к продаже энергокомпаний: "Днепроэнерго", "Донецкоблэнерго" и "Закарпатьеоблэнерго" с 10 компаниями-интересантами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Так, ПАО "Днепроэнерго" и ПАО "Донецкоблэнерго" заинтересовались по три компании, ПАО "Закарпатьеоблэнерго" - 4.

Напомним, конкурсы по продаже 25% акций ПАО "Днепроэнерго" и 40,061% акций ПАО "Донецкоблэнерго" Фонд госимущества объявил 16 ноября 2011 г. Конечный срок приема заявок на участие в конкурсе - 3 января 2012 года. Конкурсы состоятся 11 января 2012 г. Начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго" составляет 1 млрд. 174 млн. грн., Начальная стоимость государственного пакета акций ПАО "Донецкоблэнерго" - 449,5 млн. грн.

30 ноября ФГИУ выставил на продажу 50% государственного пакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Конкурс состоится 20 января 2012 года. Начальная цена госпакета акций составит 135 млн. грн.