«Укрэнерго» выставило на январский аукцион невостребованное российское сечение

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» выставила на аукцион по экспорту электроэнергии в январе 2012 года доступ к пропускной способности межгосударственного сечения «ОЭС Украины – ОЭС России» мощностью 3,1 тыс. МВт.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте компании.

Напомним, что в ходе годового аукциона, состоявшегося в среду, 14 декабря, сечение по направлению в Российскую Федерацию было снято с торгов в связи с отсутствием заявок со стороны потенциальных покупателей. С момента перехода Украины на аукционную форму организации экспортных поставок электроэнергии российское сечение ни разу не приобреталось потенциальными экспортерами в виду очевидной бессмысленности организации экспортных поставок на профицитный и дешевый по ценовым параметрам рынок.

По итогам годового аукциона на право экспорта электроэнергии в 2012 году энергохолдинг ДТЭК сохранил доминирующее положения по восточноевропейскому (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша), молдавскому и белорусскому направлениям экспорта электроэнергии.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.