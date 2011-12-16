«Куб-Газ» намерен разрабатывать газоконденсатные месторождения в Луганской области

Компания «Куб-Газ» намерена начать разработку углеводородов Ольговского и Макеевского газоконденсатных месторождений в Кременском районе Луганской области.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганского областного совета, этот вопрос обсуждался сегодня, 16 декабря, на комиссии облсовета по вопросам коммунальной собственности и использования природных ресурсов.

«Мы 10 лет занимались изучением этих месторождений. И сейчас хотим получить лицензию на промышленную разработку на 20 лет. Вся необходимая документация подготовлена, предприятие выполняет все необходимые условия и пополняет местный бюджет», - заявил генеральный директор предприятия Сергей ПАНЧУК.

Решение о предоставлении недр в разработку будет вынесено на рассмотрение сессии областного совета, которая состоится 21 декабря.

Справка УНИАН. ООО «Куб-Газ», 70% которого принадлежит Kulczyk Oil Ventures Inc (Kанада), а 30% - компании Gastek LLC (США), занимается добычей природного газа и поставкой его потребителям. Основными активами ООО «Куб-Газ» являются четыре газоконденсатных участка, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольгивская, Макеевская и Крутогоривская площади и Вергунское месторождение.