АМК разрешил кипрской E.C.M. получить контроль над «Ждановской» и «Гормаш-Уголь»

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании E.C.M. Energy Coal Mining Co. (Кипр) приобрести более 50% акции ПАО «Арендное предприятие «Шахта «Ждановская» (Донецкая обл.).

Об этом УНИАН сообщили в АМК.

Кроме того, комитет разрешил этой же кипрской компании приобрести более 50% машиностроительного предприятия ООО «Гормаш-Уголь».

Справка УНИАН. ЧАО «Арендное предприятие «Шахта «Ждановская» создано на базе одноименной государственной шахты, переданной в аренду в 2004 году.

По состоянию на 2011 год, 89,15% акций ПАО «АП «Шахта «Ждановская» контролировало ООО «Донецкая промышленная правовая компания», по данным СМИ контролируемая бизнесменами Александром РОТОВЫМ и Владимиром ДЬЯЧЕНКО.

Шахта специализируется на добыче угля марки ТР.

По итогам января-ноября т.г. на шахте добыто 1 млн. 75,5 тыс. тонн рядового угля.