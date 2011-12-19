БЮТ: намерение властей сдать ГТС России - угроза нацбезопасности государства

Фракция "БЮТ-Батькивщина" считает, что намерение властей сдать «в российские руки» украинскую ГТС несет угрозу национальной безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время согласительного совета заявил лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН.

«В настоящее время за закрытыми дверьями правительство договаривается о цене на российский газ. Известно, что власти готовы отдать украинскую ГТС в неукраинские руки. И отдать прерогативу доставлять газ конечному потребителю иностранным кампаниям», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что оппозиция считает недопустимым, что одна политическая сила, которая находится у власти, раздает направо и налево национальный ресурс. «Сдача украинской ГТС в чужое управление под любыми завуалированными формами – это нарушение Закона Украины и прямая угроза национальной безопасности», - добавил он.