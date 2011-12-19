«Энергоатом» и российское «Атомтехэнерго» договорились о сотрудничестве

НАЭК «Энергоатом» и предприятие Государственной корпорации «Росатом» ОАО «Атомтехэнерго» подписали соглашение о сотрудничестве в области инжиниринга при сооружении и эксплуатации АЭС.

Как сообщали УНИАН в пресс-службе «Энергоатома» соглашение подписано в пятницу, 16 декабря.

С украинской стороны документ подписали генеральный директор обособленного подразделения «Энероатома» «Атомпроектинжиниринг» Владимир БРОННИКОВ и директор ОП «Научно-технический центр» Николай ВЛАСЕНКО, со стороны «Росатома» документ подписал генеральный директор ОАО «Атомтехэнерго» Эдуард СААКОВ.

Как отметил В.БРОННИКОВ, соглашение с ОАО «Атомтехэнерго» открывает новые пути эффективного сотрудничества по целому ряду направлений. Среди них - разработка, корректировка и гармонизация нормативной документации, которая используется в атомной энергетике России и Украины, обмен действующей, разработка новой эксплуатационной и пуско-наладочной документации с учетом имеющегося опыта эксплуатации и ввода в эксплуатацию АЭС, обмен опытом внедрения информационных систем управления проектами, разработка и реализация совместных мероприятий по подготовке и повышению квалификации эксплуатационного, ремонтного и пусконаладочного персонала, совместное выполнение работ на зарубежных АЭС.

Подписанное соглашение предусматривает, что за пять лет стороны наладят регулярный обмен информацией по планируемым, реализуемым и выполненным проектам и работам, организуют разработку и реализацию совместных программ и проектов, создадут рабочие группы по обмену опытом реализации проектов и выполнению работ, а также заключение двусторонних контрактов на выполнение работ и оказание услуг.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.