Украина продолжает модернизировать свою ГТС при поддержке ЕС - Янукович
16:11, 19 декабря 2011Энергетика
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина продолжает модернизировать свою ГТС при поддержке Европейского Союза.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на пленарном заседании саммита Украина-ЕС.
Президент назвал очень важным сотрудничество между Украиной и ЕС по укреплению энергетической безопасности.
«Мы продолжаем модернизацию украинскую ГТС при поддержке ЕС и европейских финансовых институтов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
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