Украина продолжает модернизировать свою ГТС при поддержке ЕС - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина продолжает модернизировать свою ГТС при поддержке Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на пленарном заседании саммита Украина-ЕС.

Президент назвал очень важным сотрудничество между Украиной и ЕС по укреплению энергетической безопасности.

«Мы продолжаем модернизацию украинскую ГТС при поддержке ЕС и европейских финансовых институтов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.