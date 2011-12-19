Янукович: Европа нарушает интересы Украины в рамках Европейской энергетической хартии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Европа нарушает интересы Украины в рамках Европейской энергетической хартии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС сегодня в Киеве.

«Украина приняла условия, которые предусмотрены Европейским энергетическим содружеством, но, к сожалению, со стороны энергетического содружества эти условия нарушаются, нарушаются интересы Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил непонимание по поводу того, что члены этого Европейского энергетического содружества принимают участие в решениях по строительству Северного и Южного газотранспортных потоков. «А одной из составляющих этого «Южного потока» является строительство газовых хранилищ на территории Сербии. Это наталкивает нас на такую мысль, что практически украинская газотранспортная система девальвирует в своей значимости», - сказал Президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина продолжает ожидать как от России, так и от Европы их заверений, что они готовы принимать участие в модернизации газотранспортной системы Украины, а также взять на себя обязательство относительно гарантированной прокачки определенного объема газа по украинской ГТС.