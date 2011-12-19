Украина может удовлетворить все свои потребности в газе, не продавая ГТС – эксперт

Украина смогла бы удовлетворить все свои потребности в газе собственными силами, если бы использовала современные технологии.

Такую точку зрения высказал аналитик «Эрсте Банка» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ в отчете, переданном агентству УНИАН.

Так, по его мнению, «освоение добычи шельфового газа могло бы переместить Украину в ряды стран – основных экспортеров газа. Украина не сможет это реализовать самостоятельно в случае продажи газотранспортной системы».

При этом, отметил М.ЗАБЛОЦКИЙ, население против повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, поэтому Украина сейчас стоит на распутье: продавать один из своих основных активов или провести непопулярные реформы. «Продажа газотранспортной системы будет означать значительную краткосрочную выгоду, но потери в будущем», - подчеркнул М.ЗАБЛОЦКИЙ.

По словам аналитика, Украина может продать часть газотранспортной системы взамен на низкую цену на газ – около 240 долларов США за 1000 куб. м газа вместо 414 долларов. Но продажа газотранспортной системы Украины сдерживается общественным неприятием этой идеи и, вполне возможно, противоречиям внутри правящей партии.

Как считает М.ЗАБЛОЦКИЙ, Украина выиграет от значительно более низкой цены на газ, однако из-за продажи газотранспортной системы не будет иметь возможности самостоятельно провести реформы в газовой сфере. Население оплачивает лишь незначительную часть цены импорта газа, а недостача покрывается из государственного бюджета.