Крупнооптовые цены на нефтепродукты за неделю изменились разнонаправленно

С 12 по 19 декабря средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 12 по 19 декабря средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 1,0%, или 100 грн./тонна, – до 9 630 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 0,2%, или 20 грн./тонна, – до 10 700 грн./тонна; на бензин А-95 – снизились на 0,8%, или 90 грн./тонна, – до 11 690 грн./тонна; на дизельное топливо – снизились на 1,4%, или 140 грн./тонна, – до 10 120 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.