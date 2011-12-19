«Укргидроэнерго» не смогло привлечь 1,1 млрд. грн. кредита

ПАО «Укргидроэнерго» отменила торги по привлечению пяти кредитных линий суммарным объемом 1,1 млрд. грн. на достройку первой очереди Днестровской гидроаккумулирующей станции (ДГАЭС).

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на интренет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, тендер 13 декабря был отменен в связи с тем, что на участие в торгах было подано менее двух конкурсных предложений.

Как сообщал УНИАН, в октябре «Укргидроэнерго» объявило торги на привлечение 5-ти возобновляемых кредитных линий на общую сумму 1,1 млрд. грн. на достройку ДГАЭС. Кредиты планировалось привлечь на 5 лет.

Ранее руководитель компании Игорь СИРОТА заявлял, что «Укргидроэнерго» в целом планирует привлечь 4 млрд. грн. кредитных средств в рамках реализации проекта строительства ДГАЭС.

В ноябре т.г. он заявил, что компания оценивает потребность в 2012 году в средствах для проведения работ по достройке 2-го и 3-го гидроагрегатов ДГАЭС (Новоднестровск, Черновицкая обл.) в 2,4 млрд. грн.

«Укргидроэнерго» планирует завершить строительство первой очереди ДГАЭС в составе 3-х гидроагрегатов к 2014 году. Второй гидроагрегат должен быть введен в эксплуатацию в 2012 году, а 3-й – в 2013 году.

Генеральным подрядчиком достройки первой очереди выступает "Научно-производственное объединение "Укргидроэнергострой" (Киев).

Справка УНИАН. Днестровская гидроаккумулирующая электорстанция (ДГАЭС), строящаяся на реке Днестр, имеет проектную электрическую мощность 2 268 МВт в генераторном режиме и 2 947 МВт в насосном режиме. Проект станции предусматривает установку 7 гидроагрегатов.

Проектная мощность первой очереди станции составляет 972 МВт (3 гидроагрегата по 324 МВт) в генераторном режиме и 1 263 МВт в насосном.

22 декабря 2009 года "Укргидроэнерго" запустило в опытно-промышленную эксплуатацию 1-й гидроагрегат Днестровской ГАЭС.