«Укртрансгаз» приобрел 9 экскаваторов на 13,5 млн. грн.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» приобрела 9 экскаваторов на общую сумму 13 млн. 539 тыс. 999,97 грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, в частности, «Укртрансгаз» приобрел экскаваторы у ООО «Констракшн машинери» (г. Киев).

Дата заключения договора – 13 декабря 2012 года.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

По состоянию на 1 января 2011 года, газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» состоит из 72 компрессорных станций, 110 цехов и 1451 газораспределительных станций (ГРС). Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 38,6 тыс. км, МГ – 22,2 тыс. км, и 16,4 тыс. км газоотводов. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288 млрд. куб. м, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.