Левочкин не исключает, что следующий раунд газовых переговоров состоится завтра

Глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН не исключает, что следующий раунд переговоров с Россией относительно цены на газ может состояться завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

Он отметил, что газовые переговоры ведут правительства.

«В ближайшие дни у Николая Яновича будет новый раунд переговоров с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Возможно, он состоится завтра», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

При этом он отметил, что завтрашнее участие Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в юбилейном саммите СНГ в Москве не связано с газовыми переговорами.

«Даже если он (газовый вопрос – УНИАН) будет подниматься, он будет не главным», - сказал глава Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 декабря, премьер-министр Н.АЗАРОВ выразил надежду на пересмотр газовых соглашений с РФ до конца 2011 года.

«Переговоры проходят тяжело. Но, вместе с тем, я хотел бы сказать, что я глубоко убежден, что в виду, прежде всего, стратегических интересов нашего сотрудничества, на будущее будет найден компромиссный вариант соглашения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что переговоры с Российской Федерацией о пересмотре газовых соглашений в последние дни активизировались. «Я думаю, что в ближайшие дни есть надежда на то, что мы выработаем компромиссное решение. Для нас это особенно важно, потому что начинается Новый год, и ми хотели бы войти в Новый год с уже модернизированным соглашением и с нормальными ценами, которые не будут подрывать нашу экономику», - отметил глава правительства.