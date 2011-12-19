Баррозу надеется, что переговоры Украины и РФ не отразятся на поставках газа в Европу

Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ надеется, что газовые переговоры между Украиной и Россией не отразятся на поставках газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС сегодня в Киеве.

Ж.БАРРОЗУ подчеркнул, что переговоры не должны повлиять на поставки газа в ЕС, поскольку это может негативно повлиять на имидж как Украины, так и России.

Он выразил благодарность Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ за то, что Украина гарантировала со своей стороны бесперебойность поставок газа.

Председатель Еврокомиссии также отметил необходимость активизации работы по участию Евросоюза в модернизации украинской газотранспортной системы. Он выразил готовность Еврокомиссии помогать Украине в этом вопросе и в дальнейшем.