ЕС подтверждает готовность помочь Украине в модернизации ГТС

Европейский Союз готов помочь Украине в модернизации газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Европейского Совета Германом Ван РОМПЕЕМ.

«Мы готовы помочь Украине в модернизации ГТС, и ожидаем, что правила, по которым работает Украина, отвечают правилам энергетического содружества», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

По его словам, Европейский Союз работает вместе с Украиной с международными финансовыми организациями, с тем, чтобы добиться конкретного прогресса в деле модернизации украинской ГТС.