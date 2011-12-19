Янукович констатирует трудное состояние газовых переговоров между Украиной и Россией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует трудное состояние переговоров между Украиной и Россией о цене на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС сегодня в Киеве.

«Вас интересует, в каком состоянии переговоры между Украиной и Россией – в трудном», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что руководитель рабочей группы с украинской стороны - министр топлива и угольной промышленности Юрий БОЙКО - почти ежедневно ездит на переговоры с Россией. «Чем они закончатся – сложно сказать. На сегодняшний день ответа нет», - сказал Президент, пообещав проинформировать общественность, когда такой ответ появится.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что переговоры с Россией о цене на газ продолжаются уже более полутора лет.

«Это продолжительный процесс, в котором требования Украины к России достаточно понятны с точки зрения формирования цены на газ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он в который раз подчеркнул, что подписание газового соглашения между Украиной и Россией в 2009 году привело к тому, что Украина платила самую высокую в Европе цену на газ. Он отметил, что даже несмотря на «харьковскую скидку», Украина продолжает платить наибольшую цену по сравнению со своими соседями.

«Я думаю, вы знаете о том, что финансовый баланс «Нафтогаза» отсутствует, и ежемесячно Украина имеет 500 млн. долларов убытков», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, подсчитав, что в целом это 6 млрд. долларов убытков «Нафтогаза» в год, что ложится бременем на всю финансовую систему Украины. «Фактически это уничтожение страны», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 декабря, премьер-министр Н.АЗАРОВ выразил надежду на пересмотр газовых соглашений с РФ до конца 2011 года.

«Переговоры проходят трудно. Но, вместе с тем, я хотел бы сказать, что я глубоко убежден, что учитывая прежде всего стратегические интересы нашего сотрудничества, в будущем будет найден компромиссный вариант соглашения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что переговоры с Российской Федерацией о пересмотре газовых соглашений в последние дни активизировались. «Я думаю, что в ближайшие дни есть надежда на то, что мы выработаем компромиссное решение. Для нас это особенно важно, потому что начинается Новый год, и ми хотели бы войти в Новый год с уже модернизированным соглашением и с нормальными ценами, которые не подрывают нашу экономику», - подчеркнул председатель правительства.