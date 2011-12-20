Цена нефти растет на фоне ожиданий статданных из США

На мировых торгах во вторник, 20 декабря, цены на нефть растут на фоне ожидания статданных Минэнерго США относительно объемов запасов "черного золота".

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже повысилась на 0,43 доллара, или на 0,46%, - до 94,31 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,56 доллара, или на 0,54%, - до 104,2 доллара за баррель.

Участники торгов с оптимизмом ожидают, что в среду Минэнерго США сообщит о снижении запасов нефти в стране за неделю на 2 миллиона баррелей.

Кроме того, на рынках циркулируют слухи о возможности новых санкций в отношении Ирана, который является второй по величине добывающей страной ОПЕК, передает Bloomberg.