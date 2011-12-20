Газовые переговоры сегодня состоятся?

Сегодня в Москве состоится встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Встреча состоится в рамках участия В.ЯНУКОВИЧА в юбилейном, 20-м заседании Совета глав государств-участников СНГ по официальному приглашению Д.МЕДВЕДЕВА, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

В Москве будут обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и продвижения национальных интересов Украины в формате СНГ и в двусторонних отношениях со странами Содружества, в первую очередь в экономической сфере.

Визит В.ЯНУКОВИЧА также призван зафиксировать позицию Украины на высшем уровне относительно основных подходов нашего государства к построению отношений с СНГ, говорится в сообщении.

Между тем, пемьер-министр Украины Николай АЗАРОВ тоже сегодня осуществит рабочий визит в Москву. Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

“Предусматривается, что самолет Н.АЗАРОВА прибудет в Москву через 15 минут после посадки самолета Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА”, - сказал собеседник агентства.

Напомним, вчера, 19 декабря, глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН не исключил, что следующий раунд переговоров с Россией относительно цены на газ может состояться сегодня, 20 декабря.

Он заметил, что газовые переговоры ведут правительства.

«В ближайшие дни у Николая Яновича будет новый раунд переговоров с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Возможно, он состоится завтра», - сказал С.ЛЁВОЧКИН.

При этом он отметил, что участие Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в юбилейном саммите СНГ в Москве не связано с газовыми переговорами.