«Днепрооблэнерго» инвестирует в развитие производства более 350 млн. грн.

ПАО «Днепрооблэнерго» планирует в 2012 году инвестировать в развитие производства более 350 млн. грн.

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании Александр ФОМЕНКО.

По его словам, основное внимание в предстоящем году будет уделено модернизации распределительных сетей «Днепрооблэнерго».

А. ФОМЕНКО не сообщил деталей, отметив, что инвестпрограмма компании на 2012 год в данный момент не утверждена Национальной комиссией регулирования электроэнергетики.

Гендиректор «Днепрооблэнерго» также сообщил, что запланированная инвестпрограмма на 2011 год полностью выполнена.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ утвердила «Днепрооблэнерго» инвестпрограмму на 2011 г. в объеме 301,67 млн. грн. 2010 год компания закончила с чистой прибылью 42,117 млн. грн.

Государственная доля собственности предприятия составляет 75% акций. «Днепрооблэнерго» находится в подчинении Национальной акционерной компании «Энергетическая компания Украины», 15,9% принадлежат компании Larva Investments Limited (Кипр), остальные акции распределены между физическими (0,7%) и юридическими лицами.