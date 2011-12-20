Кабмин утвердил условия конкурсов по Юзовской и Олесской площадям с запасами сланцевого газа

Кабинет министров Украины своими постановлениями утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа.

Соответствующие постановления Кабмина (№1297 и №1298 от 30 ноября 2011 года) обнародованы на правительственном портале.

Согласно документам, Кабмин поручил Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения СРП разработать и утвердить в течение двух месяцев конкурсную документацию и официально объявить о проведении конкурсов.

После подписания и государственной регистрации соглашений инвестору (победителю конкурса) предоставляется специальное разрешение на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей углеводородов (промышленной разработкой) в пределах участка, сроком на 50 лет. Срок действия специального разрешения на пользование недрами может быть продлен в порядке, установленном законодательством.

Напомним, на разработку Юзовской и Олесской площадей претендует нефтегазовая компания Shell.

Как сообщалось, 21 октября 2011 года Верховная Рада исключила норму закона, по которой правительство устанавливает перечень участков недр, а именно месторождений полезных ископаемых, для предоставления их в пользование на условиях СРП. В ноябре ВР приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О соглашениях о разделе продукции» относительно усовершенствования механизма заключения СРП», предусматривающий разрешение заключения соглашений между инвестором (победитель конкурса) и хозяйственным обществом, созданным при участии государственной акционерной компании, или ее дочерним предприятием.

Пока единственное СРП было подписано между компанией Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) и Кабмином по Прикерченскому участку шельфа Черного моря.