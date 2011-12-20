Переговоры Азарова и Путина пройдут в Москве после 21.00 мск

Москва. Переговоры премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА пройдут в Доме российского правительства в Москве после 21.00 мск.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

“Ожидается, что АЗАРОВ прибудет в Москву в 21.00 по московскому времени, после чего он направится в Белый дом, где пройдут переговоры с российским коллегой ПУТИНЫМ”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня осуществит рабочий визит в Москву.

“Предусматривается, что самолет Н.АЗАРОВА прибудет в Москву через 15 минут после посадки самолета Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА”, - сказал собеседник агентства.

Вчера, 19 декабря, глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН не исключил, что следующий раунд переговоров с Россией относительно цены на газ может состояться сегодня, 20 декабря.

Он заметил, что газовые переговоры ведут правительства.

«В ближайшие дни у Николая Яновича будет новый раунд переговоров с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Возможно, он состоится завтра», - сказал С.ЛЁВОЧКИН.

При этом он отметил, что участие Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в юбилейном саммите СНГ в Москве не связано с газовыми переговорами.