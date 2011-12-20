Двусторонняя встреча Януковича и Медведева отменяется
15:52, 20 декабря 2011Энергетика
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Москва. Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА отменяется.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Москве сообщил сотрудник пресс-службы Кремля, не назвав причины.
В то же время в пресс-службе Президента Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Согласно программе визита В.ЯНУКОВИЧА в Москву, встреча должна была состояться в 18.30-19.00 мск.
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