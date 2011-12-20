Двусторонняя встреча Януковича и Медведева отменяется

Москва. Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА отменяется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Москве сообщил сотрудник пресс-службы Кремля, не назвав причины.

В то же время в пресс-службе Президента Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Согласно программе визита В.ЯНУКОВИЧА в Москву, встреча должна была состояться в 18.30-19.00 мск.