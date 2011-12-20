Проект ДТЭК признан лучшим в Украине в сфере энергоэффективности

Проект ДТЭК «Инновация из глубин земли» по внедрению тепловых насосов на шахте «Благодатная» ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» признан лучшим в Украине в сфере энергоэффективности в рамках Конкурса деловых и социальных «зеленых» проектов Green Awards Ukraine 2011.

Об этом сегодня сообщили в Департамент по связям с общественностью ДТЭК.

В сообщении отмечается, что в номинации «Лучший проект в сфере энергоэффективности» было наибольшее количество участников, эксперты выбрали проект ДТЭК среди четырех других, вышедших в полуфинал. При принятии решения международное жюри отметило инновационность технологии, привлечение к реализации идеи украинских ученых, а также использование оборудования украинского производства.

В пресс-службе также подчеркнули, что данной украинской наработкой заинтересовались за рубежом. По данным руководителя международных проектов немецкого Центра геотермии (г. Бохум, Германия) доктора Экегарда БЮШЕРА, подобная промышленная установка, использующая воду из действующих шахт, внедрена впервые в мире.

По словам директора по внешним связям ДТЭК Александра ТОЛКАЧА, «ДТЭК комплексно подходит к проблеме энергоэффективности своих производственных предприятий, и проект по использованию тепла шахтных вод является частью системы мер, направленных на сокращение потребления электроэнергии, тепла и других ресурсов».

Он сообщил, что объём инвестиций в проект составил около 4 млн грн, при этом годовая экономия в денежном выражении составляет более 600 тыс. грн.

«Теплонасосная установка обладает мощностью, достаточной для нагрева в 9 раз большего объема воды, чем требуется для обеспечения потребностей предприятия. Ресурс установки возможно использовать для коммунальных нужд близлежащих населенных пунктов», – констатировал директор.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик, а также концессионные предприятия ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), ООО «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики).

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», где ДТЭК принадлежит 47,55% акций, и ПАО «Западэнерго», в котором ДТЭК совместно с аффилированными компаниями владеет 25,06 % акций.

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» и ассоциированная компания ПАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 71,89% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует, а также поставляет тепловую и электрическую энергию.

Теплонасосная установка на шахте «Благодатная» ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» - действует по принципу холодильника: забирает тепло из любых низкопотенциальных источников энергии и выделяет его в конденсатор. Работает она ночью, когда тариф на электроэнергию ниже дневного втрое. Окупаемость – 6,5 лет

Шахта «Благодатная» ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» перешла (в 2010 году) на обеспечение горячей водой для бытовых нужд с использованием тепловых насосов. В разработке и изготовлении оборудования участвовали Днепропетровский национальный горный университет и Мелитопольский завод холодильного машиностроения «Рефма».

Премия Green Awards Ukraine – первый украинский независимый конкурс, в ходе которого оцениваются деловые и социальные «зеленые» проекты в Украине. Жюри представлено ведущими экспертами в сфере экологических технологий и практик европейского уровня, известными представителями общественного мнения и представителями авторитетных международных организаций. Проекты оцениваются в два этапа путем интерактивного голосования и по результатам публичной защиты.