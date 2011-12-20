«Газпром» рассматривает возможность участия в приватизации «Кыргызгаза»

Москва. ОАО «Газпром» рассматривает возможность участие в приватизации компании «Кыргызгаз».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и президента Киргизской Республики Алмазбека АТАМБАЕВА.

«В ходе встречи также обсуждалась возможность участия «Газпрома» в приватизации объектов нефтегазовой отрасли Киргизской Республики, в частности в акционерном капитале компании «Кыргызгаз», - говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Особое внимание было уделено перспективам реализации совместных проектов в области освоения ресурсов углеводородов, развития рынка энергоресурсов республики, а также транспортировки и маркетинга природного газа на территории Киргизии.

Cправка УНИАН. Доказанные запасы природного газа в Киргизской Республике оцениваются в 6 млрд. куб. м. Освоение газовых месторождений затруднено из-за геологических особенностей и недостаточно развитой инфраструктуры. Собственная добыча природного газа в республике составляет около 22 млн. куб. м в год. Потребление газа – около 300 млн. куб. в год.

В мае 2003 года ОАО «Газпром» и правительство Киргизской Республики подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли сроком на 25 лет.