Переговоры Азарова и Путина в Подмосковье закончились около 02.00 мск

Москва. Переговоры премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и премьер-министра России Владимира ПУТИНА в Подмосковье закончились сегодня около 02.00 мск.

Об этом УНИАН сообщил источник.

Российский премьер констатировал, что в целом двухсторонние торгово-экономические отношения развиваются хорошо. В этом году товарооборот достигнет 50 млрд. долл., что выше, чем докризисный уровень.

«Украина, таким образом, уверенно занимает 4-ю позицию среди наших крупнейших торгово-экономических партнёров после Китая, Нидерландов и Германии», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, российские инвестиции в Украину достигли в этом году 1,1 млрд. долл., ,а украинские – где-то 225 млн. долл. в российскую экономику. При этом он отметил, что это очень мало с обоих сторон и надо подумать, как эти взаимные инвестпотоки увеличить.

«Конечно, нужно дальше работать над энергетикой, развивать её, предлагать пути развития в этой сфере. Мы имели возможность поговорить и раньше, и сейчас мы здесь поговорим. Есть о чём говорить: наши коллеги в постоянном контакте друг с другом находятся», - сказал В.ПУТИН.

Н.АЗАРОВ добавил, что украинская сторона тоже удовлетворена развитием двусторонних отношений.

«Конечно, тот вопрос, из-за которого наши руководители энергетических ведомств сейчас не спят, днём и ночью работают, хотят, так сказать, урегулировать, - для нас представляется очень важным. Мы готовы искать и компромиссные решения, но прежде всего взаимовыгодные решения, чтобы они были выгодны для вас и выгодны для нас. Поэтому я надеюсь, что наш сегодняшний разговор даст импульс поиску окончательного решения. Хоть он и поздний, но приведёт к позитивным результатам», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 декабря, в Подмосковье проходили две встречи: Президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА – в резиденции главы Российского государства в Горках, и премьер-министров Украины и РФ Н.АЗАРОВА и В.ПУТИНА – в резиденции главы российского правительства в Ново-Огарево.