На Запорожской ТЭС из-за порыва водопроводов остановлена работа двух блоков
09:28, 21 декабря 2011Энергетика
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В городе Энергодар на Запорожской ТЭС в результате порыва железных циркуляционных водопроводов диаметром 1800 мм остановлена работа блоков №2 и №4.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, это произошло вчера, 20 декабря, в 17.36.
Причина порыва водопроводов устанавливается. Противопожарное состояние на станции и прилегающей территории в пределах нормы.
К проведению восстановительных работ привлечена ремонтная бригада предприятия.
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