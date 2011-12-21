На Запорожской ТЭС из-за порыва водопроводов остановлена работа двух блоков

В городе Энергодар на Запорожской ТЭС в результате порыва железных циркуляционных водопроводов диаметром 1800 мм остановлена работа блоков №2 и №4.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, это произошло вчера, 20 декабря, в 17.36.

Причина порыва водопроводов устанавливается. Противопожарное состояние на станции и прилегающей территории в пределах нормы.

К проведению восстановительных работ привлечена ремонтная бригада предприятия.