Янукович: в газовых переговорах Украины с Россией есть перспектива

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина и Россия в дальнейшем должны углублять сотрудничество в газовой сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом глава Украинского государства заявил во время встречи с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, которая состоялась 20 декабря в резиденции «Горки».

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, сегодня важно как можно быстрее завершить украинско-российские переговоры по газовым вопросам. «Очень важно, чтобы эта работа шла к завершению. Мы настроены эти переговоры не просто завершить, мы настроены их перевести в среднесрочное русло - чтобы часть вопросов мы могли решить сейчас, в этом году, - и принять какие-то стратегические решения. В дальнейшем, конечно, нам нужно углублять вопрос сотрудничества в газовой сфере», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

«Меня радует, что у нас пошло взаимопонимание, и в итоге есть перспектива», - отметил Президент.

Со своей стороны Президент России также высказался за важность налаживания сотрудничества наших стран в газовой сфере. «Существуют разные подходы, каким образом наладить это партнерство. Я считаю, что уже пора это сделать. Это было бы выгодно и для российского, и для украинского народов. Что касается конкретных моментов, думаю, мы могли бы начать эти переговоры. Но в дальнейшем эту тему должны продолжить наши правительства», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Говоря об украинско-российском сотрудничестве в других сферах, Президент Украины, в частности, обратил внимание на хорошую динамику в вопросах атомной энергетики. «Наши компании, на наш взгляд, работают эффективно. У нас хорошая перспектива сотрудничества», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. По его мнению, Украина и Россия также могут усиливать сотрудничество в транспортировке электроэнергии.

Президент высоко оценил организацию и уровень проведения 20-го заседания Совета глав государств-участниц СНГ. Вместе с тем он выразил убеждение, что взаимодействие в рамках СНГ может быть усилено.

В.ЯНУКОВИЧ, кроме того, назвал позитивным решение относительно зоны свободной торговли в рамках Содружества. «То, что вы приняли это, я скажу, историческое решение - очень хорошо. Это вдохновляет всех. Но нужно подумать, чтобы мы синхронизировали наши действия по ратификацию (этого документа)», - отметил он. Президент обратился к своему российскому коллеге с просьбой взять на себя координацию этого вопроса.