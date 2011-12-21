Медведев и Янукович поручат Кабминам договориться по сотрудничеству в газовой сфере

Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ договорились поручить правительствам завершить работу по вопросам сотрудничества в газовой сфере.

Как передает РИА «Новости», об этом шла речь во время их встречи, которая состоялась накануне поздно вечером в Москве.

"Давайте по ключевым вопросам пройдемся, а потом дадим правительствам указания эту работу завершать, если по всем существенным условиям сойдемся", - предложил глава российского государства своему украинскому коллеге.

"Очень важно, чтобы эта работа шла к завершению", - согласился В.ЯНУКОВИЧ.

"Мы настроены эти переговоры не просто завершать, а перевести их в среднесрочное русло, чтобы мы часть вопросов могли решить сейчас и принять стратегические решения, а в дальнейшем углублять вопросы сотрудничества в газовой отрасли", - сказал Президент Украины.

Д.МЕДВЕДЕВ напомнил, что "существуют разные подходы к тому, каким образом Россия и Украина могут партнерствовать в этой сфере". "Что касается конкретных моментов, мы могли бы начать эти переговоры, пригласить товарищей, которые отвечают за соответствующие вопросы, а впоследствии эту тему должны продолжить наши правительства", - сказал в начале встречи Президент РФ.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в настоящее время действуют рабочие группы при правительствах двух стран, которые проводят переговоры по ключевым пунктам газового сотрудничества.

Как сообщалось, Украина и РФ ведут длительные переговоры о снижении цены на газ, которую Киев считает несправедливой, а сами контракты - "кабальными".

Киев надеется решить вопрос цены на газ путем переговоров и поиска компромисса.

В ночь на 21 декабря премьер-министры РФ и Украины Владимир ПУТИН и Николай АЗАРОВ проводили переговоры по газу. Встреча проходила в резиденции премьер-министра в Ново-Огарево.