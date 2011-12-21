Мировые цены на нефть во вторник выросли более чем на 3%

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 20 декабря, повысились в пределах 3,2-3,6% на фоне выхода позитивной экономической статистики в США и Германии, передает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 3,19 доллара, или на 3,6% - до 97,24 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 3,28 доллара, или на 3,2% - до 106,92 доллара за баррель.

По данным Минторга США, опубликованным до начала торгов, число новостроек в США в ноябре выросло до максимального значения с апреля 2010 года и составило 685 тыс., что на 9,3% больше пересмотренного показателя за октябрь (627 тыс.), и на 24,3% выше показателя ноября прошлого года (551 тыс.). Данные оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, ожидавших увеличения количества новых домов в отчетном месяце до 635 тыс.

Инвесторы надеются на то, что рост в сфере недвижимости поможет крупнейшей экономике мира не скатиться в рецессию вслед за странами еврозоны, рост ВВП которых находится под угрозой из-за усугубления кризиса суверенных долгов в регионе.

Внимание инвесторов также привлекли данные из Германии. По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в декабре увеличился по сравнению с ноябрем на 0,6 процентного пункта - до 107,2 пункта. Данные также оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших показателя в 106 пунктов.