Решения по газу будут компромиссными - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет о прогрессе в переговорах с Российской Федерацией относительно пересмотра газовых контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров Украины.

«Вчера состоялся очередной раунд переговоров с руководством Российской Федерации относительно пересмотра контракта на поставки газа. Сделан очередной шаг для сближения позиций», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что переговоры идут сложно в связи с тем, что газовый контракт является крайне невыгодным для Украины, и наоборот – крайне выгодным для России.

«Мы должны это понять. Мы ищем позитивное решение, хотим найти необходимые юридические формулировки, которые будут долгосрочным фундаментом для развития нашей экономики. Понятно, что такие решения будут компромиссными», - сказал премьер-министр.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что целый пакет вопросов находится в стадии обсуждения и согласования. В том числе, в вопросы объемов прокачки газа, цены, создания газотранспортного консорциума.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что в Москве осталась рабочая группа во главе с министром энергетики и угольной промышленности Юрием БОЙКО и министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ. По словам Н.АЗАРОВА, эта рабочая группа должна окончательно согласовать все вопросы и проработать формулировку нового соглашения.

«От этой работы, от решений, которые будут выработаны, будет зависеть экономическое развитие Украины в целом и параметры бюджета, на следующий год в частности», - отметил Н.АЗАРОВ.