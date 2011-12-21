Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ верит в успех газовых переговоров с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на итоговой пресс-конференции в Киеве.

«У нас есть большое желание и большая необходимость по всем параметрам договориться», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что сегодня переговоры продолжаются, в частности, в Москве находятся министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО и министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «будем верить, что они (переговоры) завершатся компромиссным решением».

«Компромисс - это когда каждая из сторон в чем-то уступает», - добавил он.

Он также заметил, что в переговорах с Россией по газу «фундамент успеха – это доверие, которое нам еще нужно построить, поскольку оно был разрушено в предыдущее время», - сказал он.

Говоря о ходе переговоров по модернизации украинской газотранспортной системы, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что Украина стремится разделить ответственность относительно ГТС между Украиной, Россией и Европой. Он рассказал, что ведутся переговоры о модернизации ГТС, о сохранении существующих объемов прокачки, а в перспективе увеличении объемов после закрытия атомных станций в Европе.

«Мы ставим за цель создать трехсторонний консорциум, а как оно будет посмотрим», - сказал он.