Цена на российский газ не должна превышать 250 долл., считает Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что цена на российский газ для Украины должна быть не выше 250 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сейчас цена составляет 515 долл., а “с учетом «харьковской» скидки – 415 долларов”. Президент сказал, что такая цена является неподъемной для Украины.

“Я считаю, что цена не должна быть выше, чем 250 долларов”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ. “Какой она будет – трудно сказать”, – добавил он.