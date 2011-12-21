Янукович заявляет об игнорировании Украины Европейским энергетическим содружеством

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет об игнорировании Украины со стороны Европейского энергетического содружества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на итоговой пресс-конференции в Киеве.

“Мы видим, что нас игнорируют наши коллеги в энергетическом содружестве. То есть принимаются решения, которые фактически идут вразрез с национальными интересами Украины”, - сказал глава государства.

По его словам, украинская власть не видит, как дальше будут развиваться отношения страны с энергетическим содружеством.

“Если было принято решение о строительстве Северного потока и Украину считали равноправным партнером... Но хоть предложите нам принимать участие в этом проекте: “Вкладывайте деньги и будете получать от работы этой газотранспортной системы действительно свой интерес. Но этого не произошло”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того это было сделано демонстративно, считает он.

"Что касается энергетического содружества, то пока мы не увидели позитива”, - сказал Президент.

Также он сообщил, что Украина ждет результаты работы ЕврАзЭС. “Мы хотим подождать и увидеть работу ЕврАзЭС. Это можно будет увидеть только после того, как Россия вступит в ВТО... Это время не за горами”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

“Мы увидим экономические результаты, если это будет привлекать Украину, это будет выгодно нам, отвечать нашим национальным интересам, мы этот вопрос вынесем на публичное обсуждение, будет публичная дискуссия”, - заверил он.