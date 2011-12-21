Переговоры в Москве по газовым вопросам проводятся в «довольно жесткой атмосфере» - Ефремов

Переговоры в Москве по газовым вопросам проводятся в «довольно жесткой атмосфере».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо договоренности в переговорах между Украиной и Россией, в частности, о цене на газ.

Он подчеркнул, что «есть вопросы, на которые наша сторона на данный момент еще пойти не может».

Отвечая на вопрос, почему переговоры проходят в закрытом режиме, А.ЕФРЕМОВ отметил, что для того, чтобы озвучивались вопросы и ход их обсуждения на переговорах, нужно согласие обеих сторон.

«Если одна сторона, не успев еще договориться, побежит в СМИ рассказывать о том, чего не существует на самом деле, то переговоры никогда не закончатся», - подчеркнул он.

Он добавил, что после того, как будут достигнуты какие-то договоренности, документы придут на ратификацию в парламент Украины, и вся общественность будет об этом знать.

В то же время А.ЕФРЕМОВА напомнил, что, «когда в свое время ТИМОШЕНКО вела переговоры, то она даже ЮЩЕНКО не проинформировала по результатам этих переговоров, а на его письменный запрос она не дала никакого ответа».

«Безусловно, у нас такое исключено, и общественность будет проинформирована, если переговоры закончатся успешно по результатам этих переговоров, а если они не закончатся, то тогда никакой информации не будет, потому что переговоры будут не закончены», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.