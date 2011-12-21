«Днепроэнерго» из-за аварии остановила Запорожскую ТЭС

Энергогенерирующая компания ПАО «Днепроэнерго» во вторник 20 декабря в 17:36 была вынуждена остановить все блоки Запорожской ТЭС из-за аварии в системе водоснабжения станции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, по предварительным данным, авария произошла из-за порыва на напорном циркуляционном водоводе тепловой электростанции вследствие высокого износа оборудования. Порыв привел к размыву котлована береговой насосной станции без тяжелых последствий для прилегающей территории и отключению циркуляционных насосов, подающих воду в конденсаторы энергоблоков. Прекращение работы насосов повлекло за собой останов энергоблоков №2 и №4 Запорожской ТЭС, работавших на тот момент на станции.

Потери электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины из-за остановов энергоблоков Запорожской ТЭС были компенсированы поднятием нагрузки на двух энергоблоках Криворожской ТЭС ПАО «Днепроэнерго».

В настоящее время на станции проводятся восстановительные мероприятия. Для координации работ по ликвидации последствий аварии, повлекшей за собой останов энергоблоков №2 и №4 Запорожской ТЭС, развернут оперативный штаб во главе с генеральным директором компании Романом СЕРДЮКОВЫМ при участии МЧС и руководства области.

В компании пока не могут назвать ориентировочные сроки возобновления работы станции и ликвидации последствий аварии. В настоящее время проходит оценка ущерба и объема восстановительных работ.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

Энергохолдинг ДТЭК через кипрскую DTEK Holdings Limited контролирует 41,4374% акций «Днепроэнерго».

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Установленная электрическая мощность Запорожской ТЭС - 3,6 тыс. МВт, однако до аварии на станции фактически работали 3 энергоблока, один из которых находился в резерве.