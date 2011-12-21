Королевская предлагает ввести мораторий на повышение цены на газ для населения

Украина должна ввести мораторий на повышение тарифов на газ для нужд населения – для этих целей необходимо использовать газ внутренней добычи. Об этом журналистам заявила народный депутат Украины (фракция БЮТ-Батькивщина), председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Сегодня должен быть введен мораторий на повышение тарифов, потому что украинский газ - газ внутренней добычи - всегда использовался для нужд населения», - напомнила она.

Однако, сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ, в августе Верховная Рада приняла закон, разрешающий экспорт газа внутренней добычи. В результате власти «привязывают» стоимость газа для нужд населения к цене импортного, а газ внутренней добычи идет на экспорт. «Мы настаиваем на том, чтобы газ внутренней добычи использовался для потребностей людей, чтобы они не были зависимы от каких-либо контрактов. А представители промышленности вместе с правительством пусть добиваются лучших условий. И тогда будут результаты», - подчеркнула народный депутат.

Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что контракт с Россией о поставке газа, подписанный Юлией ТИМОШЕНКО, отвечает всем международным договоренностям и сегодня является основой экономической независимости Украины.

Напомним, ранее председатель Комитета ВР по вопросам промполитики и предпринимательства Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что Украине необходимо отказаться от экспорта и продажи промышленным предприятиям газа собственной добычи.

Верховная Рада Украина 17 июня 2011 года приняла в целом правительственный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О принципах функционирования рынка природного газа», разрешающий НАК «Нафтогаз Украины» осуществлять поставки природного газа, добытого в Украине, в Польшу. Закон № 3550-VI вступил в силу 18 июля.