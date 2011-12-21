«Киевэнерго» на собрании 23 января планирует сменить состав набсовета

Акционеры ПАО «Киевэнерго» на внеочередном собрании 23 января рассмотрят вопрос смены персонального состава наблюдательного совета общества.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров «Киевэнерго» также содержит вопросы об отзыве и избрании членов ревизионной комиссии, внесении изменений и дополнений в устав и другие внутренние нормативные документы общества.

Кроме того, отдельно будет рассмотрен вопрос обеспечения выполнения обязательств, взятых на себя DTEK Holdings Ltd при покупке 25% пакета акций компании.

Функции составления перечня акционеров которые будут иметь право участвовать во внеочередном собрании возложены на регистратора компании ООО «УПМ-Финанс».

Как сообщал УНИАН, управляющая компания энергохолдинга ДТЭК DTEK Holdings Ltd приобрела на приватизационном конкурсе 25% государственного пакета «Киевэнерго» за 450,5 млн. грн. Таким образом, ДТЭК довел свою долю в УФ компании до 71,89%.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.