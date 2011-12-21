«Черноморнефтегаз» начал бурение новой скважины на Штормовом месторождении

ГАО «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АР Крым) с помощью самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) «Сиваш» начало бурение 18-й эксплуатационной скважины на морской стационарной платформе МСП-17 на Штормовом газоконденсатном месторождении в северо-западной части шельфа Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, до этого СПБУ завершила работы на разведочной скважине нефтяного месторождения Субботина на Прикерченском участке и была отбуксирована судами флота «Черноморнефтегаза» на новую точку бурения.

Проектная глубина бурения новой эксплуатационной скважины на морской стационарной платформе МСП-17 – более 2 км. Расстояние до берега от МСП-17 – более 70 км. Глубина моря – 60 метров. Сегодня добыча на платформе составляет 80% от общего объема добычи «Черноморнефтегаза».

Работы на МСП-17 Штормового газоконденсатного месторождения проводятся в рамках программы по увеличению добычи газа на шельфе Черного моря наравне с дообустройством Архангельского и Голицынского месторождений.

Напомним, что в 2011 году во исполнение поручений Президента Украины, Кабинета министров по увеличению отечественной добычи нефти и газа и при финансовой поддержке акционера - НАК «Нафтогаз Украины» - Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» дообустраивает два действующих и осваивает одно новое месторождение. Новые мощности Архангельского и Голицынского месторождений позволят «Черноморнефтегазу» поддержать ежегодную добычу природного газа на уровне более 1 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».