Цена украинской нефти на торгах УМВБ выросла на 0,5%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 21 декабря на аукционных торгах №160 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 0,5%, или на 34,1 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7192,1 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 180,390 тыс. тонн нефти на общую сумму 1 млрд. 297 млн. 382,919 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября средневзвешенная цена реализации украинской нефти на аукционных торгах №159 на УМВБ снизилась на 2,4% или на 175,44 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7158 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно законодательству, стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.