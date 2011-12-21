Белорусский парламент ратифицировал соглашение о российском кредите на строительство АЭС

Минск. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси ратифицировали белорусско-российское межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Как отметил первый заместитель министра финансов Беларуси Владимир АМАРИН, кредит предоставляется для финансирования 90% стоимости контракта на строительство АЭС.

«Сумма кредита составляет до 10 млрд. долларов США. Срок кредита – 25 лет, включая мораторий на его погашение, максимум 10 лет, и период погашения основного долга по кредиту 15 лет», - сообщил первый заместитель министра финансов Беларуси.

В. АМАРИН также сказал, что данное соглашение предусматривает уплату процентных платежей по 50% кредита по фиксированной ставке, а второй половины – по плавающей ставке.

Как сообщал УНИАН, согласно условиям соглашения, кредит будет использоваться в 2011-2020 годах.

Погашение начинается через шесть месяцев после ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2021 года, и будет осуществляться 30 равными долями каждые шесть месяцев.

Справка УНИАН. 25 ноября в рамках прошедшего в Москве заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларусь и Россия подписали соглашение о выделении Беларуси российского кредита на строительство АЭС.

Атомная электростанция в Беларуси будет сооружаться на Островецкой площадке в Гродненской области по российскому проекту АЭС-2006, разработанному ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект» (входит в российскую госкорпорацию «Росатом»). Ожидается, что первый энергоблок АЭС будет запущен в 2017 году, второй – в 2018-м. Эти два энергоблока будут большой единичной мощности – по 1200 МВт, а вся белорусская энергосистема сегодня составляет примерно 8 тыс. МВт.