Луганский облсовет выделил 0,7 млн. грн. на софинансирование проектов ПРООН

Луганский областной совет выделил 0,7 млн. грн. на софинансирование проектов Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Как сообщил УНИАН первый заместитель Главного управления экономики Луганской облгосадминистрации Игорь АГИБАЛОВ, данное решение принято сегодня, 21 декабря, на сессии областного совета.

По его словам, также облсовет изменил условия сотрудничества с ПРООН, сняв ограничение доли областного бюджета в размере 15% в софинансировании проектов.

«Мы убрали 15% ограничение, и теперь по разным проектам доля областного бюджета в софинансировании будет тоже разной. Выделение 700 тыс. грн. обусловлено тем, что вторая фаза проектов ПРООН в Луганской области на 2011-2013 годы была подписана только августе этого года, и нужно было успеть получить финансирование и начать реализацию. Не все территории успели это сделать, поэтому на реализацию проектов сначала пойдут деньги облбюджета, а после Нового года, с открытием финансовой системы Евросоюза, пойдут деньги оттуда. Причем в два раза больше», - сказал И.АГИБАЛОВ.

Он отметил, что программы ПРООН, которые реализуются в Луганской области с 2007 года, ориентированы на поселковые общины.

«В основном это проведение мероприятий по энергосбережению в здравоохранении, образовании, утепление зданий; замена окон, крыш, установление отопления. Также проводится ремонт фельдшерских пунктов. На выделенные из областного бюджета 700 тыс. грн. будет закуплено медицинское оборудование. А с Нового года, после поступления средств из Евросоюза, начнутся монтажные работы по его установке, а также покупка дополнительного оборудования», - сказал И.АГИБАЛОВ.

По его данным, Луганская область находится на втором месте после Днепропетровской по освоению средств на программы ПРООН.

Справка УНИАН. Программа развития ООН (ПРООН) — организация при ООН, созданная в 1965 году, по оказанию помощи странам-участницам в области развития. ПРООН оказывает безвозмездную помощь правительствам в проведении изысканий и исследований природных ресурсов, в создании учебных заведений, в развитии энергетических ресурсов, предоставляет консультационные и экспертные услуги, обучает специалистов, поставляет оборудование и т. д.